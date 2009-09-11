ЕБРР предоставил «Логопласт Украина» кредит на 4,1 млн.евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании «Логопласт Украина», дочернему предприятию Logoplaste кредит на сумму 4,1 млн. евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, «Логопласт Украина» направит кредитные средства на приобретение, модернизацию и эксплуатацию упаковочных мощностей киевского дочернего предприятия компании SC Johnson – одного из крупнейших в мире производителей бытовой химии.

Кроме того, заемные средства будут направлены на реализацию концепции аутсорсинга услуг по упаковке – до сих пор малоизвестной в Украине и СНГ. В соответствии с этой концепцией, пластмассовые бутылки поставляются «точно в срок» с завода, расположенного прямо на территории клиента. Данный завод станет первым заводом компании Logoplaste в СНГ и вторым – в странах деятельности ЕБРР (первый был построен в Чехии в 2005 г.).

Справка УНИАН. ЕБРР на 1 июля 2009 г взял обязательства относительно предоставления инвестиций в Украине на сумму 4,3 млрд. евро в рамках 179 проектов.

Logoplaste – частная компания, основанная в 1976 г. Специализируется на разработке и производстве твердой пластмассовой упаковки на территории клиентов. Компания Logoplaste ведет деятельность в 17 странах на более чем 50 заводах, сотрудничая с самыми известными международными и сильными местными игроками.