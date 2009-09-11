Упростить процедуру выдачи актов на землю реально

Государственный комитет земельных ресурсов подтверждает реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая на совещании при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по введению упрощенной системы бесплатной выдачи земельных актов заявил глава Государственного комитета по земельным ресурсам Олег КУЛИНИЧ

Он отметил, что на сегодняшний день кадровый потенциал и финансовое обеспечение ведомства позволяет провести процедуру выдачи до конца текущего года.

«Сегодня решением правительства на 4 тыс. 100 человек увеличена численность лишь государственных служащих, которые должны будут усилить госконтроль (выдачи актов - УНИАН)», - сказал О.КУЛИНИЧ.

При этом он подчеркнул, что наиболее напряженная работа по выдаче земельных актов ожидается в Винницкой, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской областях и АРК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в августе т.г. своим постановлением утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки.

Порядок определяет упрощенную процедуру бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек, ведения личного крестьянского хозяйства в пределах населенных пунктов и занятия садоводством в размерах, определенных ст. 121 Земельного кодекса Украины, после принятия решения о передаче гражданам бесплатно в частную собственность земельных участков.

Кабмин выделит из Стабфонда 5,9 млрд. грн. для бесплатной выдачи и оформления госактов на право собственности на землю в 2009 г.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 августа 2009 года в Украине оформлено 95,4% (6,498 млн.) государственных актов на право собственности на землю от количества человек, получивших сертификаты на право на земельную долю (пай).