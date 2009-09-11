Винницкая область закупила 51 тыс. тонн продзерна

Винницкая областная государственная администрация в 2009 году закупила 51 тыс. тонн продовольственного зерна в областной региональный запас.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

Таким образом, говорится в сообщении, региональный запас продовольственного зерна уже создан. Закупленное в региональный продзапас зерно сейчас находится на ответственном хранении на сертифицированных элеваторах в Винницкой области.

Кроме того, Винницкая ОГА планирует обеспечить закупку Аграрным фондом у аграриев региона 90,2 тыс. тонн зерна урожая 2009 года, включая 35,4 тыс. тонн пшеницы, 4,2 тыс. тонн ржи и 50,6 тыс. тонн ячменя.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области по состоянию на 17 августа завершили уборку ранних зерновых культур, собрав 2482,561 тыс. тонн, или 118,2% от плана.

Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.