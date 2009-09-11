В Житомирской области горят торфяники на площади более 70 га
14:20, 11 сентября 2009Агро
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Не исключен поджог
В Олевском районе Житомирской области горят торфяники на площади более 70 га.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Житомирской области.
Возгорание торфяников и сухой травы зафиксировано на землях трех сельсоветов Олевского района. Его объясняют жарой, однако не исключают и возможности поджога.
В настоящее время на пожаре работают спасатели областного УМЧС. Они отмечают, что угрозы дальнейшего распространения огня на лесные массивы нет.
Как сообщалось, летом этого года в северных районах Житомирской области в связи с повышением температуры воздуха спасателям области приходилось гасить лесные пожары на площадях около 1 тыс. га.
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