Украина стала полноправным членом МСЗ

Правительство Украины приняло решение о полноправном членстве и сотрудничестве с Международным советом по зерну (МСЗ). Об этом АПК-Информ сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

В настоящее время Украина официально стала полноправным членом МСЗ, полностью оплатив все членские взносы, включая на 2009/10 МГ.

Справка АПК-Информ. Международный Совет по зерну (МСЗ) - межправительственная организация, занимающаяся вопросами торговли зерном. Совет наблюдает за осуществлением Конвенции о торговле зерном 1995 года. Секретариат МСЗ, базирующийся в Лондоне с 1949 года, обслуживает также Комитет по продовольственной помощи, учрежденный в соответствии с Конвенцией об оказании продовольственной помощи 1999 года. Многие информационные услуги Секретариата доступны по подписке.

По состоянию на июнь 2009 года, членами МСЗ являются такие страны-экспортеры, как Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Индия, Казахстан, Турция, Украина и Соединенные Штаты. Страны-импортеры: Алжир, Боливия, Кот-д`Ивуар, Куба, Эквадор, Египет, Иран, Япония, Кения, Корейская Республика, Марокко, Норвегия, Пакистан, Панама, РФ, Южная Африка, Швейцария, Тунис, Ватикан