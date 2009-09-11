"Украгролизинг" передал аграриям технику на 71 млн. грн.

Национальная акционерная компания (НАК) "Украгролизинг" на сегодня передала в лизинг украинским аграриям 348 ед. техники на сумму 71 млн. грн., сообщил глава правления НАК Николай Шпак.

"Уже передали аграриям в лизинг 348 ед. техники на 71 млн. грн.", - сказал он в интервью газете "Урядовый курьер", опубликованном 10 сентября.

Вместе с тем, подчеркнул Н.Шпак, основным реальным источником поступлений для закупки новой техники остаются средства от возвратных лизинговых платежей.

"Все 8 месяцев работаем исключительно упомянутыми средствами", - сказал он.

По словам главы правления, дополнительные 393 млн. грн., которые по решению правительства должны быть выделены "Украгролизингу" из Стабилизационного фонда на развитие программы финансового лизинга, пока не поступили на счета компании.

НАК "Украгролизинг" создана правительством для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым схемам.

По информации компании, за 8 лет деятельности компания передала аграриям 11,5 тыс. ед. техники на 1,4 млрд. грн., в том числе 3,31 тыс. тракторов на 373 млн. грн., 674 зерноуборочных комбайнов на 477 млн. грн. и другие механизмы и оборудования.

Госбюджетом на текущий год на закупку техники для аграриев по лизингу предусмотрено 153 млн. грн.

Как сообщалось, правительство Украины в конце июля заявило о намерении дополнительно выделить 393 млн. грн. НАК "Украгролизинг" на закупку техники для аграриев, начиная с августа. Первый транш был запланирован в размере 100 млн. грн.

Кроме того, во второй половине июля правительство разрешило государственному "Украгролизингу" привлечь под госгарантию кредиты Японского банка международного сотрудничества (JBIC) (по $300 млн на два проекта) и Канадского экспортного агентства EDC (также по $300 млн. на два проекта) для реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе (закупка молоковозов и строительство мини-элеваторов).

По информации "Украгролизинга", подписание "канадского" контракта ожидается в ближайшее время.