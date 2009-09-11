В Харьковской области продуктивность дойного скота выросла на 25%

В Харьковской области за 8 месяцев текущего года продуктивность дойного скота увеличилась на 25% или 655 кг - до 3265 кг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

Сообщается, что наивысшая продуктивность скота наблюдается в хозяйствах Дворичанского (4327 кг), Первомайского (4249 кг), Купянского (4169 кг), Красноградского (4053 кг) и Чугуевского (4022 кг) районов области.

«Несмотря на то, что в области поголовье дойного скота уменьшилось, в сравнении с прошлым годом, тенденция улучшения продуктивности сельскохозяйственных животных в хозяйствах сохранена», - цитирует пресс-служба В.ЗВЕРЕВА.