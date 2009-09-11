Тайвань закупил 58 тыс. тонн американской сои
17:30, 11 сентября 2009Агро
0
По 2,4332 долл. за бушель
Согласно данным агентства Plantureux, Тайвань законтрактовал на импорт 58 тыс. тонн соевых бобов происхождением из США, сообщает АПК-Информ.
Цена закупки составила $2,4332 за бушель к январскому фьючерсу на СВОТ.
По условиям тендера, поставка закупленного товара должна быть осуществлена в период с 1 по 15 ноября тонн т.г.
Напомним, что по прогнозам USDA импорт сои в Тайвань в 2009/10 МГ составит 2,25 млн. тонн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter