Тайвань закупил 58 тыс. тонн американской сои

Согласно данным агентства Plantureux, Тайвань законтрактовал на импорт 58 тыс. тонн соевых бобов происхождением из США, сообщает АПК-Информ.

Цена закупки составила $2,4332 за бушель к январскому фьючерсу на СВОТ.

По условиям тендера, поставка закупленного товара должна быть осуществлена в период с 1 по 15 ноября тонн т.г.

Напомним, что по прогнозам USDA импорт сои в Тайвань в 2009/10 МГ составит 2,25 млн. тонн.