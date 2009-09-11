В Винницкой области началась уборка кукурузы на зерно

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области начали уборку кукурузы на зерно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что уже обмолочено 245 га посевов кукурузы или 0,2% от запланированных 145,682 тыс. га и намолочено 1,091 тыс. тонн.

Сахарная свекла убрана сельхозпредприятиями Винницкой области с площади 1,911 га, или 3,9% от запланированных 48,572 тыс. га, урожайность составляет 285 ц/га.

Посевы подсолнечника обмолочены на площади 3,778 тыс. га, что составляет 3,5% от запланированных 107,829 тыс. га, средняя урожайность составляет 20 ц/га.

Также аграрии Винницкой области собрали 15,943 тыс. тонн гречки, 3,032 тыс. тонн проса и 6,239 тыс. тонн сои.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.