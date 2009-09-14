В Карадагском заповеднике произошел пожар
10:18, 14 сентября 2009Агро
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На площади около 8 га
Вблизи Феодосии, на территории Карадагского заповедника произошло возгорание сухой травы на площади около 8 гектаров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС и работниками заповедника.
Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.
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