USDA увеличила прогноз производства зерна в ЕС, РФ и Украине

Главным событием мирового рынка пшеницы на прошлой неделе стало опубликование сентябрьского отчета USDA.

Данное событие будет определяющим для развития ситуации на рынке в начале текущей недели. В целом, обновленный отчет можно охарактеризовать как нейтральный для США и понижательный для мирового рынка пшеницы. Так, аналитики USDA оставили без изменения оценки производства, потребления, экспорта и конечных запасов американской пшеницы в текущем сезоне. Тогда как оценка мирового производства была повышена с 659,3 млн. тонн в августе до 663,7 млн. тонн в сентябре (что оказалось выше предварительных ожиданий участников рынка).

Так, были увеличены оценки производства зерна в ЕС, России и Украине и снижена - в Аргентине. Стоит полагать, что увеличение оценок производства в этих трех основных производителях на фоне усиления слухов о возможном введении двумя из них (Россией и ЕС) субсидий на экспорт пшеницы, несомненно, будут способствовать дальнейшему снижению цен на пшеницу на текущей неделе как на рынках этих стран, так и в международном масштабе, передает АПК-Информ.