ЕС сокращает выдачу лицензий на экспорт зерновых

Согласно данным Еврокомиссии, в период с 1 июля по 8 сентября т.г. Зерновой комитет ЕС выдал лицензии на экспорт зерновых общим объемом 4,3 млн. тонн, что на 17,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (5,2 млн. тонн).

В частности, были выданы лицензии на экспорт 3,5 млн. тонн мягкой пшеницы (против 3,7 млн. тонн за аналогичный период прошлого сезона) и 29 тыс. тонн дурума, что в 6 раз ниже, чем в прошлом году - 167 тыс. тонн. Кроме того, объем лицензий на экспорт ячменя сократился в 4,2 раза - до 216 (908) тыс. тонн.

Между тем, в указанный период Зерновой комитет практически в 2 раза увеличил объем лицензий на экспорт кукурузы - до 111 (59) тыс. тонн и ржи - до 8 (4) тыс. тонн, а экспорт овса достиг 24 (6) тыс. тонн.

В свою очередь, с июля 2009 г. импортеры получили лицензии на импорт в страны ЕС 2 млн. тонн зерновых культур (3 млн. тонн за аналогичный период прошлого сезона), из них 909 тыс. (1 млн.) тонн мягкой пшеницы 603(238) тыс. тонн дурума, 47 (145) тыс. тонн ячменя, 407 тыс. (1,4 млн.) тонн кукурузы и 1 млн. (182 тыс.) тонн сорго, передает АПК-Информ.