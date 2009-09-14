Ассоциация «Укрводка» просит не повышать акциз на спирт

Ассоциация производителей водки «Укрводка» обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и Председателю Верхой Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой не поднимать ставки акцизного сбора на этиловый спирт.

В письме, которым располагает УНИАН, производители выражают обеспокоенность в связи с инициативой, озвученной в ВРУ, которая, как стало известно Ассоциации, предусматривает поднятие ставок акцизного сбора на спирт этиловый до 50 грн. за 1 л.

“Просим отказаться от очередного необоснованного повышения ставок акцизного сбора на спирт этиловый, что приведет к еще более негативным социально-экономическим последствиям, по сравнению с теми, которые имели место после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора" от 31 марта 2009 года”, - сказано в письме.

Авторы обращения напоминают, что в июле т.г. уже состоялось увеличение ставок акцизного сбора до 34 грн. за 1 л 100% спирта этилового, или на 58%, "с нарушением требований Закона Украины «О системе налогообложения» и Бюджетного кодекса Украины относительно неизменности ставок налогов на протяжении бюджетного года".

В ассоциации утверждают, что увеличение ставок акцизного сбора привело к сокращению объемов легального производства алкогольной продукции. По данным “Укрводки”, в июле 2009 года, в сравнении с июлем прошлого года, наблюдается сокращение объемов производства ликеро-водочной продукции на 54,8%, реализации на 57,2%, а по сравнению с июнем производство сократилось на 77%, реализация - на 81%.

За январь-июль, в сравнении с соответствующим периодом 2008 г., объемы производства сократились на 3,5%. По данным ассоциации, сокращается и количество производителей водочной продукции.

“Укрводка” прогнозирует, что радикальное повышение ставок акцизного сбора повлечет значительное повышение цен на алкогольную продукцию, что приведет к росту спроса на дешевую контрафактную продукцию.

По данным ассоциации, с 1 июля 2009 года производителю необходимо привлекать дополнительные средства почти в двойном размере для оплаты акцизного сбора, однако получение дополнительных кредитов не способствует получению прибыли и сохранению стабильной нагрузки на производственные мощности в связи с высокими кредитными ставки.

"В случае поднятия ставки акцизного сбора еще на 68% - до 50 гривен за 1 литр 100% спирта этилового, сохранится негативная динамика относительно сокращения в последующем и, как результат, прогнозы по поводу того, что бюджет 2009 года не получит ожидаемые дополнительные 1,3 млрд гривень от повышения ставок акцизного сбора поступлений, исполнятся», - сказано в письме.