В Харьковской обл. озимые уже высеяны на 108 тыс. га
11:36, 14 сентября 2009Агро
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Более 20% плана
В Харьковской области на сегодняшний день озимые культуры посеяны на 108,1 тыс. га, что составляет 24% запланированной площади.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.
По словам В.ЗВЕРЕВА, озимая пшеница посеяна на площади 103,8 тыс. га.
К севу озимых приступили во всех районах области. Лучшие темпы демонстрируют хозяйства Купянского (52% засеянных площадей), Золочевского и Шевченковского (по 50%) районов области.
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