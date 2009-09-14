В США фон рынка пшеницы остается пессимистичным

В пятницу, 11 сентября, американская пшеница продолжала обыгрывать идею «перепроданности». В результате по итогам торгов декабрьские котировки выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $3,12 до 171,67 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,56 до 175,53 $/тонна

твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,49 до 181,50 $/тонна.

В тоже время общий фон рынка пшеницы остается пессимистичным. МСХ США в своем сентябрьском докладе вновь повысило прогноз мировых конечных запасов сезона.

Экспортная неделя на 3 сентября, хотя и завершилась выше ожиданий рынка (636 тыс. тонн из которых 551,4 тыс. тонн пришлось на пшеницу урожая 2009г.), но не стала фундаментальным фактором поддержки. Эксперты не рассчитывают на регулярность подобных достижений, передает «Агро Перспектива».