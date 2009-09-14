Рынок пшеницы в ЕС: после паузы вновь снижение

Европейские биржи пшеницы негативно восприняли свежий прогноз МСХ США, который повысил цифры производства и конечных запасов пшеницы в мире, в том числе из-за стран ЕС. Негатив добавило и снижение мировых цен на нефть. По мнению экспертов, сохраняется высокая степень зависимости рынка пшеницы от макроэкономической ситуации.

Европейские потребители зерна по-прежнему придерживаются практики минимальных закупок по потребностям, наблюдая за падающим рынком.

Ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на 1,25 евро до 120,00 ?/тонна (174,88 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE остались на уровне 92,25 £/тонна (153,56 $/тонна), передает «Агро Перспектива».