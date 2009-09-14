В Черниговской обл. ликвидируют очаги пожара на торфянике

В Козелецком районе Черниговской области продолжается ликвидация отдельных очагов пожаров на торфянике общей площадью свыше 15 га.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, вблизи с. Карпиловка на территории Остерского военного лесхоза продолжает гореть сухая трава и торф. Пожар распространился на отдельных участках на болотистой местности общей площадью около 7,2 га. На лесные массивы огонь не распространился. Работы по ликвидации пожара продолжаются уже несколько дней.

Кроме того, на территории Пилятинского сельского совета продолжает гореть сухая трава и торф на болотистой местности общей площадью около 9,5 га. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарные подразделы продолжают работы из ликвидации пожара.