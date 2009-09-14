Украинские аграрии не заинтересованы в привлечении кредитов

Как показываю предварительные данные опроса ежегодного исследования "Украина: посевная-2010. Прогноз урожая основных сельскохозяйственных культур в 2010 году", лишь 6% средних и крупных сельхозпредприятий пролонгировали кредиты сроком от 12 до 36 месяцев, при этом процентная ставка составляет от 20 до 27%, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что по данным МинАП, к началу августа пролонгировано 3058,6 млн. грн. кредитных ресурсов, что составляет 76% к общему объему кредитов, которые необходимо пролонгировать к 1 января 2010 г.

Напомним, что первая часть исследования "Украина: посевная-2010. Прогноз урожаев основных сельскохозяйственных культур в 2010 году" будет доступна подписчикам 20 октября 2009 г. Ознакомиться с подробным описанием исследования, а также условиями приобретения вы можете, обратившись в службу маркетинга ИА "АПК-Информ".