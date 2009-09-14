Кыргызстан закупил у Казахстана 49,2 тыс. тонн пшеницы

Кыргызстан в 2009 г. закупил у Казахстана 49,2 тыс. тонн пшеницы. Об этом 14 сентября заявил статс-секретарь министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Камбаралы Касымов, сообщает АПК-Информ.

По его словам, на закупку зерна выделено $33,8 млн. Кроме того, как отмечает статс-секретарь, закуплено 15,4 тыс. тонн муки. "В целом на данный момент в плане поставок зерна между двумя странами особых проблем нет", - добавил К.Касымов.