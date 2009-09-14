Аграрии Черниговской области начали уборку кукурузы на зерно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации, обмолочены первые 1,2 тысячи гектаров и намолочено 6,5 тысяч тонн зерна этой культуры.

Отмечается, что активно убирают кукурузу аграрии трех районов — Бобровицкого, Борзнянского и Варвинского. А первыми начали сбор культуры ООО “Журавка” (с. Журавка) Варвинского района и борзнянское отделении ООО “Дружба-нова” (с. Озеряни) Варвинского района.

По оперативным данным, средняя урожайность кукурузы составляет 52,2 ц с га, что на 10 ц с га выше прогнозируемой. В прошлом году на это время средняя урожайность кукурузы составляла 43,7 ц с га.

Отмечается также, что в текущем году прогнозируется получить свыше 700 тыс. т зерна этой культуры, удельный вес которой в общем валовом сборе ежегодно, начиная с 2003 года, превышает 30%. Если прогнозные показатели будут выполнены, то урожай зерновых культур вместе с кукурузой приблизится к рубежу 2 млн. т зерна.