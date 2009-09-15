Индия уведичила импорт растительных масел на 49%

Согласно данным Ассоциации переработчиков масличных Индии (Solvent Extractors` Association), за первые 10 месяцев 2008/09 МГ (ноябрь-октябрь) импорт растительных масел в Индию увеличился на 49% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сезона - до 7,1 млн. тонн.

При этом по итогам августа т.г. объем закупок растительных масел в страну увеличился на 4,5% в год - до 650,6 тыс. тонн.

В частности, в августе т.г. Индия закупила на внешних рынках 373 тыс. тонн (359 тыс. тонн годом ранее) сырого пальмового масла и 109,5 (115,2) тыс. тонн пальмового олеина.

Импорт сырого соевого масла в указанный период повысился до 96,5 (87) тыс. тонн, кроме того Индия закупила на внешних рынках еще 26 тыс. тонн подсолнечного масла, импорт которого в прошлом сезоне не осуществлялся.