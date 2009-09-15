Для экспорта продукции выдадут международные ветсертификаты

14 сентября вступил в силу приказ Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, предполагающий внесение изменений в Порядок пропуска грузов, подконтрольных Службе государственной ветеринарной медицины, через государственную границу Украины, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Биз.Лига.нет.

Так, приказом Госкомветмедицины N268 от 10 августа 2009 года, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 31 августа 2009 г. под N820/16836., путем изложения пункта 10 Порядка пропуска грузов, подконтрольных Службе государственной ветеринарной медицины (животные, продукты животного происхождения, готовые пищевые продукты, сырье животного происхождения, корма животного и растительного происхождения, кормовые добавки, штаммы микроорганизмов, средства защиты животных, средства ветеринарной медицины и др.), через государственную границу Украины в новой редакции, таможенному органу для таможенного оформления товаров, подконтрольных государственной службе ветеринарной медицины, которые вывозятся за пределы Украины, предполагается предоставлять международные ветеринарные сертификаты, которые выданы государственными инспекторами ветеринарной медицины или уполномоченными врачами ветеринарной медицины.

Таким образом, специалисты пункта государственного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте заверяют данные международных ветеринарных сертификатов номерной печатью, личной подписью и штампом "Экспорт разрешен".

Кроме того, согласно приказу, в случае вывоза подконтрольных грузов в страны СНГ таможенное оформление осуществляется на основании ветеринарного свидетельства (международного ветеринарного сертификата) и обязательной отметки врача ветеринарной медицины пункта государственного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте в виде штампа "Экспорт разрешен", номерной печати и личной подписи.

Напомним, ранее для таможенного оформления грузов, подконтрольных службе государственной ветеринарной медицины, которые вывозятся за границы государства, таможенному органу, структурным подразделам региональных служб государственного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте выдавались ветеринарные сертификаты установленного в Украине образца, заверенные номерной печатью, личной подписью специалиста пункта государственного ветеринарного контроля и штампом "Экспорт разрешен". В случае вывоза подконтрольных грузов в страны СНГ таможенное оформление осуществлялось на основании ветсвидетельства установленного образца и обязательной отметки врача ветеринарной медицины пункта госветконтроля на государственной границе и транспорте в виде штампа "Экспорт разрешен", номерной печати и личной подписи.

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