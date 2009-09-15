Лидеры мирового рынка растительных масел встретятся в Стамбуле

О своем участии в международной конференции "Oilseeds & Oils 2009" заявили более 100 компаний из Турции, Украины, России, Болгарии, ОАЭ, США, Сирии, Египта, Аргентины, стран ЕС и Центральной Азии, сообщает АПК-Информ.

Среди участников конференции - лидеры мирового рынка масличных и растительных масел: компании Bunge, Alfred Toepfer, Cremer, Al Ghurair, IFFCO, ASOS GRAIN S.A, Orsan Dis, Agro Tarim Urunleri, Ayhan Sezer Yag, Cargill, ЭФКО, Юг Руси, Артис-агро Экспорт, Allseeds Company, Креатив, Нежинский жировой комбинат, Рамбурс, Пологовский МЭЗ и др.

Целевой аудиторией конференции является высшее руководство компаний, а также руководители торговых подразделений, юристы, финансовые эксперты и др.

Список докладчиков представлен ведущими экспертами международного уровня, специализирующихся на анализе рынка масличных, растительных масел, биодизеля, финансовых и юридических аспектах международной торговли сельхозпродукцией. Подробные профайлы докладчиков представлены здесь.

Ознакомиться с подробным списком участников, а также заполнить заявку на участие возможно на сайте в разделе "Конференции".

Напоминаем, что конференция "Oilseeds & Oils 2009" состоится 12-14 октября в г.Стамбул (Турция, Ritz Carlton Hotel). Организатор конференции - информационно-аналитическое агентство "АПК-Информ"