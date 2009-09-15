Производство сельхозпродукции за 8 месяцев выросло на 0,4%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине за 8 месяцев т.г. выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, в частности, производство продукции в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 3,6%, а в хозяйствах населения - выросло на 3,8%.

В Госкомстате также сообщили, что производство продукции растениеводства в Украине за 8 месяцев т.г. сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

В частности, производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 11,4%, в хозяйствах населения - выросло на 8,5%.