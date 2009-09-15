"Мироновский хлебопродукт" ввел в эксплуатацию МЭЗ

ЗАО "Мироновский хлебопродукт" ввел в эксплуатацию Катеринопольский маслоэкстракционный завод (Черкасская обл.) мощностью переработки 620 тонн семян подсолнечника в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО "Мироновский хлебопродукт".

Согласно сообщению, завод уже работает на полную мощность. Запуск завода позволит "Мироновскому хлебопродукту" увеличить общие мощности по переработке семян подсолнечника на 50% – до 600 тысяч тонн в год. Ожидаемое ежемесячное производство подсолнечного масла на новом предприятии составляет 5,8 тыс. тонн. Продукцию планируется экспортировать.

Кроме того, Катеринопольский маслоэкстракционный завод будет выпускать протеин для собственных нужд "Мироновского хлебопродукта" в процессе производства курятины.

Справка УНИАН. ЗАО «Мироновский хлебопродукт» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, основанная в 1998 году. Основная деятельность группы – разведение птицы, а также производство и продажа продуктов из курятины, в основном под маркой «Наша Ряба».

ЗАО «Мироновский хлебопродукт» имеет три основных направления деятельности: птицеводство и сопутствующие производства (производство охлажденной курятины, продуктов быстрого приготовления, подсолнечного масла); растениеводство (выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса); другие сельскохозяйственные операции (производство колбасных изделий и копченостей, свежей говядины премиум-класса, фуа гра, фруктов).

По данным Госкомстата, в 2008 году на «Мироновский хлебопродукт» приходилось около 40% производства мяса птицы в Украине.