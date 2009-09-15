По состоянию на 1 сентября т.г., в Украине собрано 36,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,360 млн. тонн или на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Сельскохозяйственными предприятиями намолочено 28,4 млн. тонн зерна, что на 16,1% меньше, чем на 1 сентября 2008 г., хозяйствами населения – 8,1 млн. тонн (на 10,2% меньше). В среднем, с 1 га обмолоченной площади аграрными предприятиями получено по 28,5 ц зерна , что на 6,6 ц меньше, чем на 1 сентября 2008 года, хозяйствами населения – по 26,7 ц - на 5,1 ц меньше.

В общем валовом сборе зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы)

около 70% приходится на озимые зерновые культуры, которых на 1 сентября намолочено 25,5 млн. тонн, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году, в т.ч. пшеницы озимой – 20,8 млн. тонн - на 20,1% меньше.

Сбор яровых зерновых культур за 8 месяцев т.г. составил 11,0 млн. тонн, что на 15,5% меньше, чем на 1 сентября 2008 года. В общем производстве яровых зерновых 78% составил ячмень (8,6 млн. тонн), значительное сокращение урожайности которого (на 8 ц/га или почти на четверть) привело к сокращению общего производства этой культуры на 1,8 млн. тонн или на 17%.

Сбор рапса за 8 месяцев т.г. (озимого и ярового) составил 1,9 млн. тонн при урожайности -18,7 ц/га.

Хозяйствами всех категорий на 1 сентября т.г. накопано 11,9 млн. тонн картофеля (по 132 ц с 1 га), что на 19,4% больше, чем на 1 сентября 2008 г.

Производство овощей открытого грунта в Украине за 8 месяцев т.г. выросло против прошлогоднего объема на 14,9% и составило 3,7 млн. тонн; плодоягодной продукции - 0,7 млн. тонн (на 0,9% больше).