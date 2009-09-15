Средние цены продажи с/х продукции снизились на 15%

Средние цены продажи сельскохозяйственной продукции в Украине за 8 месяцев т.г. уменьшились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, в частности, уменьшились цены на продукцию растениеводства – на 26%. В то же время, цены на продукцию животноводства выросли на 3%.

В августе т.г. сравнительно с июлем средние цены реализации сельскохозяйственной продукции уменьшились на 1%, продукции растениеводства – на 2%. В то же время, цены реализации продукции животноводства увеличились на 1%.