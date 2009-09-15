КМУ намерен в 2010г. увеличить госпомощь АПК до 25,8 млрд.грн.

Правительство планирует в 2010 году увеличить объем государственной помощи агропромышленному комплексу до 25,8 млрд. грн. против 22,5 млрд. грн. в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2010 год.

«С 2007 года по 2010 год на 43% увеличиваем государственную поддержку аграрного сектору. Государственная поддержка АПК в целом, если взять все льготы, удешевление процентов, льготы по налогам составляет 25,8 млрд. грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает очень эффективным механизмом поддержки АПК создание в 2009 году Аграрного фонда.

«Наше правительство впервые наполнило его финансовыми ресурсами, мы будем увеличивать и в 2010 году бюджет Аграрного фонда, который выполняет много функций, – 3,4 млрд. грн.», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.