Производство продукции животноводства увеличилось на 3,1%

В Украине производство продукции животноводства за январь-август текущего года увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, в аграрных предприятиях объемы производства увеличились на 9,6%, в хозяйствах населения – уменьшились на 1%.

В аграрных предприятиях (кроме малых) общий объем выращивания скота и

птицы на убой превысил уровень аналогичного периода 2008 года на 11,5%, или 101 тыс. тонн, в т.ч. птицы – на 15,4%, свиней – на 10,1%, а крупного рогатого скота – уменьшился на 1,7%.