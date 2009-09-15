Производство продукции животноводства увеличилось на 3,1%
14:42, 15 сентября 2009Агро
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В Украине производство продукции животноводства за январь-август текущего года увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, в частности, в аграрных предприятиях объемы производства увеличились на 9,6%, в хозяйствах населения – уменьшились на 1%.
В аграрных предприятиях (кроме малых) общий объем выращивания скота и
птицы на убой превысил уровень аналогичного периода 2008 года на 11,5%, или 101 тыс. тонн, в т.ч. птицы – на 15,4%, свиней – на 10,1%, а крупного рогатого скота – уменьшился на 1,7%.
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