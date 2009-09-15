Поголовье КРС за 8 мес. сократилось на 3,6%

В Украине поголовье крупного рогатого скота (КРС) за 8 месяцев текущего года сократилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 5,653 млн. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров за январь-август т.г. сократилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2,865 млн. голов.

Кроме того, по данным Госкомстата, поголовье свиней в Украине за отчетный период увеличилось на 7,5% – до 7,386 млн. голов, поголовье овец и коз – на 4,5%, до 2,061 млн. голов, а поголовье птицы – на 5%, до 22,18 млн. голов.