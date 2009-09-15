Поголовье птицы в Харьковской обл. варосло на 41%

В Харьковской области в январе-августе текущего года поголовье птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 3 млн. 246 тыс. голов, или на 41%, и по состоянию на 1 сентября составило 11 млн. 201,8 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, за январь-август сельскохозяйственные предприятия области увеличили поголовье птицы на 332,2 тыс. голов, или на 8%.

Наибольший прирост поголовья птицы отмечен в хозяйствах Дергачевского (413,4 тыс. голов), Змеевского (27,6 тыс. голов), Купянского и Шевченковского (по 16,6 тыс. голов) районов области.