Тимошенко 17 сентября проведет совещание работников лесного хозяйства
18:07, 15 сентября 2009Агро
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В Житомирской области
Премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО 17 сентября ожидают в Житомирской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.
В этот день запланировано проведение в области с участием Ю.ТИМОШЕНКО Всеукраинского совещания работников лесного хозяйства. В совещании примут участие ведущие специалисты отрасли, ученые, лесоводы, члены правительства.
Напомним, что Житомирская область занимает первое место по количеству лесов в Украине. Лесная отрасль здесь чрезвычайно развита, поступления от реализации выработанной ею продукции составляют существенную долю бюджета региона.
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