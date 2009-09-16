В Севастополе - конференция по проблемам ихтиологии

В Севастополе сегодня начинает свою работу ІІ Международная ихтиологическая научно-практическая конференция „Современные проблемы теоретической и практической ихтиологии”.

Как передает корреспондент УНИАН, она пройдет на базе Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины.

Заместитель директора Института биологии южных морей НАНУ по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ отметил в комментарии УНИАН, что когда в прошлом году на базе Каневского природного заповедника проходила первая такая конференция, то ихтиологи посчитали, что вторая конференция должна быть проведена непременно в Севастополе, в том городе, где, собственно, и зарождалась ихтиология морская, которой насчитывается вот уже почти 150 лет.

По словам А.БОЛТАЧЕВА, «проблематика конференции очень разнообразна, охватывает все сферы и аспекты теоретической и практической ихтиологии”. В частности, отметил он, это „фаунистическое разнообразие рыб, что является весьма актуальной проблемой, связанной, прежде всего, с исчезновением многих видов либо появлением новых видов в ихтеофауне, методы ихтеологических иссследований, экология и промысловая биология рыб».

Всего на конференции, как планируется, будет сделано 77 докладов представителями различных институтов и учреждений рыбохозяйственной отрасли Украины, а также учеными из России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов и другие города) и Турции (Тробзонский университет рыбного хозяйства).

Как отметил А.БОЛТАЧЕВ, „состояние отечественной ихтиологической науки на сегодня очень сложное, и задачи подобных конференций - заинтересовать молодых ученых, привить им профессиональный интерес к получению знаний в области ихтиологии, потому что ихтиологическая наука очень древняя, востребованная и необходимая”.

Как добавил ученый, „хотя ихтиологическая наука в нашей стране на сегодня находится, к сожалению, в непростом положении, тем не менее, потенциал украинской ихтиологической науки всегда был очень большим, и он в определенной мере остался”. По словам А.БОЛТАЧЕВА, „мы надеемся не столько на возрождение у нас в стране этой науки - потому что она не просто теплится, а довольно хорошо известна за рубежом, - но и на ее развитие на более высоком уровне”.

Конференция будет работать по 18 сентября.