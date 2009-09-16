В Бразилии продажа соевых бобов падает

Согласно данным аналитического агентства Celeres, по состоянию на 11 сентября фермеры Бразилии реализовали лишь 13% соевых бобов урожая 2009/10 МГ, что соответствует уровню продаж минувшей недели и на 3% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона (16%).

В частности, в штате Мату-Гросу, крупнейшем регионе по производству сои, продано 20% (26% годом ранее) нового урожая соевых бобов, продажи в штате Парана составили 8 (9)%, в Риу-Гранди-ду-Сул - 3 (5)%, в штате Гояс - 18 (20)%.

Между тем, к указанной дате реализовано 92% масличной урожая 2008/09 МГ, что несколько превышает объем продаж минувшего сезона (91%), передает АПК-Информ.