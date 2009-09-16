Египет: полная победа российской пшеницы

Вопреки ожиданиям участников рынка, в рамках очередного тендера по закупке пшеницы, состоявшегося 15 сентября, египетская госкомпания GASC закупила только российскую пшеницу.

Так, оставив без внимания предложения на поставку американского и европейского зерна, GASC закупила 240 тыс. тонн российской пшеницы по цене $166 за тонну (FOB):

- 30 тыс. тонн у компании Bunge

- 90 тыс. тонн у Venus

- 60 тыс. тонн у Louis Dreyfus

- 60 тыс. тонн у Valars.

По условию тендера, поставка всего закупленного объема пшеницы будет осуществляться во второй половине октября т.г., передает АПК-Информ.