ЕС: зерновой рынок показал рост
11:28, 16 сентября 2009Агро
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На фоне ослабления евро и фунта
Резкий рост котировок на фьючерсы кукурузы и соя-бобов оказал поддержку и рынку европейской пшеницы. По итогам торгов вторника ноябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 2,00 евро до 121,25 ?/тонна (177,40 $/тонна). Ноябрьские контракты фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли на 1,50 фунта до 93,25 £/тонна (154,93 $/тонна).
Ослабление евро и фунта стерлингов также благоприятствовали ходу торгов.
Поражение французской пшеницы на вчерашнем тендере в Египте было расценено как разочаровывающее. Однако, как видим, особого влияния на итоги биржевого дня это не оказало. Возможно, «похмелье» наступит завтра, передает «Агро Перспектива».
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