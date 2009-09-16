В Черниговской обл. сняты с учета два села

Депутаты Черниговского областного совета сняли с учета села Зеленый Гай Новгород-Северского района и Круглолуговку Бахмачского района.

Как сообщили УНИАН в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью областного совета, предпосылкой к такому решению депутатов стало отсутствие жителей в данных населенных пунктах.

Оба села были удалены от районных центров, не имели надлежащего транспортного сообщения, соответствующей социальной инфраструктуры, входили в состав других сельских советов, а поэтому начали приходить в упадок с начала 90-х годов ХХ века.

Село Круглолуговка Беловежевского сельского совета (Бахмачский район) было основано как немецкое поселение Рундевизе в 1767 году. Сначала в нем насчитывалось 25 подворий. В середине ХІХ века там уже проживало около полтысячи жителей. Но на протяжении ХХ века численность населения начала сокращаться, и уже в 1979 году в этом населенном пункте в 38 подворьях проживали только 100 человек.

Село Зеленый Гай Орловского сельского совета (Новгород-Северский район) было основано в ХІХ веке. В 1943 году оно было до основания сожжено отрядом немцев, тогда были уничтожены 168 его жителей. После войны село возродилось и уже в 1970 году в нем насчитывалось более 110 жителей.

По словам сотрудника отдела информационного обеспечения облсовета, указанные решения депутатов являются пессимистическими. "Но такие реалии: есть на территории области села, в которых уже давно никто не живет!", - сказал он.

Как сообщалось, специалисты уже заявляли о демографическом кризисе в Черниговской области, которая при условии сохранения таких темпов сокращения населения через 50 лет может исчезнуть с карты Украины. Так, на протяжении 2007 года область потеряла 17 тыс. жителей, что по количеству равняется Варвинскому районк, в 2008 году – 14 тыс. (количество населения Талалаевского района), за 5 месяцев 2009 года – 5 тыс. – это райцентр Куликовка. Основными факторами влияния на демографическую ситуацию в Черниговской области является естественное сокращение и миграция населения. Смертность в Черниговской области превышает рождаемость в 2,4 раза, а в селах – в четыре раза.