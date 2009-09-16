Зерновой рынок США показал рост

Внешние факторы оказались 15 сентября благоприятными для американской пшеницы. Ралли отмечено на рынке кукурузы и соя-бобов, в связи с опасениями ущерба урожаю из-за возможных заморозков на следующей неделе. Улучшение произошло на других товарных рынках и, в частности, сырой нефти. Доллар США вновь начал слабеть.

Все эти обстоятельство спровоцировали активность спекулянтов, инвестфонды купили около 4 тыс. контрактов мягкой пшеницы в Чикаго.

Декабрьские котировки (со вчерашнего дня они стали ближайшими) американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $6,06 до 172,86 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,42 до 177,18 $/тонна

твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе на $5,42 до 183,52 $/тонна.

Итоги биржевых торгов в очередной раз оказались противоречащими логике реального бизнеса. Ведь вчерашний тендер в Египте показал недостаточную конкурентоспособность американской пшеницы на рынках Северной Африки и Ближнего Востока из-за ставок морского фрахта, передает «Агро Перспектива».