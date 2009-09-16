В Украине намолочено более 37 млн тонн зерна

В Украине к 15 сентября, по оперативным данным, намолочено 37,68 млн тонн зерна, сообщает Минагрополитики, передает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Укринформ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади свыше 13,33 млн га, или 85%, отведенных под урожай. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 28,3 ц/га.

Так, к середине сентября было собрано 192 тыс. тонн кукурузы с площади более 50 тыс. га, что составляет 2% от плана при средней урожайности 38,2 ц/га.

Аграрии также собрали более 158 тыс. тонн гречихи с площади свыше 166 тыс. га (63% от прогноза), 118 тыс. тонн проса с 81 тыс. га (75% от прогноза).

Продолжается уборка подсолнечника. Уже намолочено 759 тыс. тонн семян средней урожайности 12,8 ц/га. Намолочено 139 тыс. тонн сои с 94 тыс. га. Урожайность составляет 14,7 ц/га.

Кроме того, земледельцы накопали более 296 тыс. тонн сахарной свеклы с 9 тыс. га, при этом вывезено 263 тыс. тонн.

В Украине посеяно 1,603 млн тонн озимых зерновых (кроме рапса), что составляет 21% от прогноза. Из них на зерно посеяно 1,58 млн тонн.

В частности, к 15 сентября посеяно 1,46 млн га озимой пшеницы, или 23% от прогноза, 19,6 тыс. га ячменя (2% от прогноза), 100 тыс. га ржи (22% от прогноза).