Более половины проверенных молочных продукта фальсифицированы

15:31, 16 сентября 2009
Агро
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Госпотребстандарт

Госпотребстандарт по результатам плановой проверки молочной продукции в июле-августе т.г., исследовав 70 образцов разных видов продукции, выявил 44 фальсифицированных молочных продукта.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Госпотребстандарта.

Отмечается, что в 44 образцах молочных продуктов были обнаружены консерванты, искусственные красители и растительные примеси, содержание которых не предусмотрено нормативной документацией.

В частности, в мороженом „Пломбир”, которое, согласно нормативам, должно содержать только молочные жиры, были обнаружены жиры растительного происхождения. При этом отдельные образцы проверенного мороженого содержали до 90% таких жиров - «Пломбир Справжній» (торговая марка „Свитайс”, производитель – ПП „Сидорчук В.І.”, г. Ривне), мороженое на молочной основе пломбир двухслойный с ароматом клубники и ванили „Геркулес” и мороженое на молочной основе „Пломбір” (ЗАО „Геркулес”, Донецк).

В сладком сливочном масле „Прилуцьке” торговой марки «Щодня» было обнаружено до 30% немолочных жиров. В то же время, в сметане торговой марки „Щодня” молочные жиры вообще не были обнаружены.

В проверенных глазированных сырках, йогуртах, бифидо- и био-йогуртах были обнаружены консерванты и искусственные красители без соответствующего маркирования на упаковках.

Отмечается также, что прокуратура Киева по материалам проверки Укрметртестстандарта выдала предписание производителям об устранении нарушений законодательства Украины.

 

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