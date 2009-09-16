Аграрный фонд экспортирует 500 тыс. т зерна в 2009/2010 МГ

Кабинет министров Украины дал разрешение Аграрному фонду проводить процедуры по экспорту зерна в 2009/2010 маркетинговом году в объеме 500 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра аграрной политики Борис СУПИХАНОВ.

Он также сообщил, что правительство ввело кукурузу в перечень объектов государственного ценового регулирования на 2009/2010 год.

Как сообщал УНИАН, Украина экспортировала 24,7 млн. тонн зерна в 2008-2009 маркетинговом году (июль 2008 – июнь 2009 гг.).

Согласно прогнозам экспертов, экспорт зерна урожая 2009 г. из Украины ожидается в объеме 17-18 млн. тонн.