Египет предложил РФ заключить договор на поставку пшеницы

Египет предложил РФ заключить долгосрочный договор на поставку российской пшеницы, в котором должны быть четко прописаны механизмы определения соответствия качества поставляемой продукции фитосанитарным требованиям России и Египта, а также указан орган, ответственный за надзор и контроль в этой сфере, говорится в сообщении Минсельхоза РФ, сообщает РИА Новости..

Как отмечается в сообщении, соответствующее предложение накануне озвучил чрезвычайный и полномочный посол Египта в РФ Иззат Саад Аль-Сайед на встрече с министром сельского хозяйства РФ Еленой Скрынник.

"Для нас это очень важно, поэтому мы поддерживаем ваши намерения создать условия для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в области сельского хозяйства", - заявила Скрынник, слова которой приводятся в сообщении.

Скрынник уточнила, что поставки российской пшеницы в Египет будут осуществляться через государственную Объединенную зерновую компанию (ОЗК), которая была создана в целях структурирования экспорта. Скрынник является председателем совета директоров ОЗК. Министр также отметила успешные переговоры между странами по вопросу сертификации поставляемого зерна.

Ранее сообщалось, что Россия предложила разработать государственный сертификат качества пшеницы специально для египетского рынка. Такое предложение было озвучено после посещения Египтом делегации Россельхознадзора, которая выясняла обстоятельства инцидента с арестом и реэкспортом партии российской пшеницы.

Также представитель Египта выразил заинтересованность в расширении поставок растительного масла из России и ассортимента экспортируемой из Египта на российский рынок растительной продукции.

Кроме того, в рамках встречи была достигнута договоренность о создании в рамках российско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству рабочей группы по вопросам АПК. Как сообщила Елена Скрынник, до конца текущей недели российская сторона определит состав ее участников.

В ходе встречи также были обсуждены сроки и программа предстоящего визита главы Минсельхоза РФ в Египет по приглашению министра сельского хозяйства Египта Амина Абаза.

Между тем, ранее сообщалось, что Россия предложила Египту заключить долгосрочное соглашение о поставках пшеницы и активизировать роль Объединенной зерновой компании, которая входит в структуру Минсельхоза РФ. В частности, планируется довести долю этой государственной компании в торговле пшеницей с Египтом до 30-40% от общих объемов поставок.

Генпрокуратура Египта 13 мая наложила арест на всю пшеницу, поступающую из РФ. Поводом стали жалобы некоторых египетских депутатов, утверждавших, что из России поступила некачественная пшеница. Проверка министерства здравоохранения Египта подтвердила, что российская пшеница полностью соответствует всем требованиям.

Однако вскоре генеральный прокурор Египта Абдель Магид Махмуд, по результатам работы специальной комиссии генпрокуратуры, поручил компании-импортеру вывезти из страны партию закупленной в России пшеницы (52,5 тысячи тонн) и возместить государству ее стоимость (9,6 миллиона долларов). По данным агентства МЕНА, результаты проверки прокуратуры отличаются от выводов Минздрава Египта в том, что касается превышения допустимых норм содержания в пшенице примесей, насекомых и тяжелых металлов.

Позже выяснилось, что египетская компания-импортер приобрела пшеницу четвертого и пятого сорта, в то время как существующие в Египте требования предусматривают запрет на ввоз в страну пшеницы ниже первого сорта.

Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Большая часть зерна закупается государством, в том числе, для обеспечения населения хлебом по субсидируемым ценам. Помимо России, Египет закупает пшеницу на Украине, в США и Казахстане.