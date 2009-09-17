План по высадке новых лесов выполнен на 105%

За восемь месяцев 2009 года лесная отрасль Украины выполнила задание по созданию новых лесов и лесоразведению на 105%, в целом залесены 72 тыс. га земель лесного фонда государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в рамках рабочей поездки премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Житомирскую область заявил журналистам в Поташнянском лесничестве Радомышльского гослесохотхоза заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ВЕДМИДЬ.

«Несмотря на экономические проблемы и спад производства в отдельных отраслях экономики Украины лесоводы страны за 8 месяцев года сумели обеспечить 7-процентный рост к аналогичному периоду прошлого года производительности труда, которая на одного работающего составила 28 тыс. 450 грн.», - сказал Н.ВЕДМИДЬ. По его словам, за упомянутый период в лесной отрасли государства объем реализации продукции против аналогичного периода 2008 года вырос на 4% и в конце августа достиг 241,7 млн. грн.

Заместитель председателя Госкомлесхоза при этом подчеркнул, что «к сожалению, это произошло одновременно с параллельным сокращением объемов заготовки древесины на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года".