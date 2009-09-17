Высадке новых лесов мешает несовершенство законодательства

В Украине решению вопроса высадки новых лесов мешает несовершенство земельного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам начальник Житомирского областного лесного и охотничьего хозяйства Владимир ТКАЧУК в ходе рабочей поездки премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Житомирскую область.

По его словам, сегодня в области есть возможность выделить под залеснение почти 21 тыс. га земли.

Начальник Житомирского обллесхоза рассказал, что площадь залесненных естественным способом лесов на территории области за последние годы увеличилась и сегодня она достигает 30 тыс. га.

По словам В.ТКАЧУКА, эти леса нужно обследовать, поставить на учет и закрепить за землепользователями. «Все это сделать очень сложно из-за существования проблем с законодательством», – сказал он.