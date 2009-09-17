Египет закупил растетельное и соевое масло

По сообщениям агенства Plantureux, один из ведущих операторов продовольственного рынка Египта провел тендер по закупке растительных масел.

В частности, на тендере было закуплено 8 тыс. тонн соевого масла. Цена закупки составила $781,16 за тонну (C&F).

Кроме того, Египет законтрактовал на импорт 5 тыс. тонн подсолнечного масла (предположительно Причерноморского происхождения) у компании Glencore. Стоимость данного товара составила $749 за тонну (C&F), передает АПК-Информ.