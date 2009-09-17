Иордания закупила 50 тыс. тонн российского зерна
12:01, 17 сентября 2009Агро
1
По цене 198,5 долл. за тонну С&F
По сообщениям официальных источников, в рамках тендера на закупку 100 тыс. тонн пшеницы государственный оператор продовольственного рынка Иордании закупил 50 тыс. тонн зерна российского происхождения. Цена закупки составила $198,5 за тонну С&F Иордания.
Согласно условиям тендера, поставка закупленного товара должна быть осуществлена в первой половине декабря т.г.
Напомним, в рамках предыдущего тендера, 24 июня, Иордания закупила у компании Exim Grain Trade BV 100 тыс. тонн твердой пшеницы происхождением из Причерноморья. Цена закупки составила $213 за тонну на базисе C&F.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter