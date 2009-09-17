Лесоводы намерены увеличить площадь лесов в полтора раза

Лесоводы Украины запланировали в этом году провести лесовоссоздание на площади 70 тыс. га, что в полтора раза больше, чем в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай ТИМОШЕНКО во время рабочего визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Житомирскую область.

«Мы имеем взвешенные приоритеты и самым главным из них является увеличение площади лесов Украины до оптимального уровня. Это задача номер один», – сказал он.

При этом Н.ТИМОШЕНКО уточнил, что посадить лес в Украине планируется на площади 30 тыс. га. «Из них нами уже создано 24 тыс. га леса», – сказал он.

По словам председателя Гослесхоза, лесоводы Житомирской области готовы заготовлять семена и выращивать посадочный материал для обеспечения высоких темпов и объемов лесоразведения.

***По данным Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, общая площадь земель лесохозяйственного назначения составляет 1,1 млн. га, из них покрыты лесом 1 млн. га (33,3% лесистости области).