Тимошенко: площадь лесов нужно увеличить до 20-25% всей территории

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине необходимо наращивать площади лесов и увеличивать объемы переработки древесины, а развитие лесного хозяйства должно стать стратегическим направлением развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала после ознакомления с работой цеха по переработке древесины в Поташнянском лесничестве.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что как минимум необходимо нарастить площади лесов до 20-25%, потому что сегодняшние площади в 15,7% территории Украины являются абсолютно недостаточными, поскольку в среднем по странам Европы этот показатель составляет порядка 30%.

Премьер подчеркнула, что государственная программа по развитию лесов на 2010-2015 годы, принятая на вчерашнем заседании Кабинета министров, потребует финансирования в 22 млрд. грн., но кроме этого правительство планирует принять еще ряд мер для развития отрасли. «Гослесхоз - это монополия не слабее, чем НАК «Нафтогаз Украины». Могу вам это сказать, абсолютно понимая ситуацию», - сказала премьер.

Она отметила, что, развивая мощности по обработке древесины, можно практически в 3 раза увеличить доходы отрасли. «Думаю, что если мы сможем увеличить мощности по переработке леса и сможем не кругляк продавать за 500 гривен, а высушенные пиломатериалы за 1700 гривен за кубометр, то сразу минимум втрое мы поднимаем доходы и, как следствие, прибыль. И я думаю, что мы даже готовы к тому, что часть налога на прибыль, который платится сегодня предприятиями Гослесхоза, мы сможем оставить в распоряжении предприятий лесного хозяйства для восстановления лесов. Я думаю, что это будет и сама прибыль, и часть налога на прибыль. Если это будет направляться на дополнительные посадки лесов в Украине – это будет очень и очень важная стратегия для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Позже в Житомире на совещании по вопросам развития лесного хозяйства премьер уточнила, что предприятиям Гослесхоза можно будет оставлять 50% налога на прибыль.

Кроме того, она сообщила, что на вчерашнем заседании Кабинета министров было принято решение о том, что "Укрзализныця" будет покупать деревоматериалы у предприятий Гослесхоза напрямую безо всяких посредников, что также позволит иметь предприятиям дополнительные средства для увеличения лесных площадей.