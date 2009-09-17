Тимошенко: Леса должны быть в управлении Гослесхоза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что все леса в государстве должны находиться под управлением Государственного комитета лесного хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, в Житомирской области, где она находится с рабочей поездкой.

«Наша задача – все леса проинвентаризировать, все их забрать под одно руководство Гослесхоза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что именно в этом заключается ее позиция как главы правительства.

Она отметила, что при таком условии «в Украине не будут разбазаривать леса, их не будут раздавать неизвестным людям и не будет случаев, когда частные структуры эти леса потом продают или вывозят за границу, уничтожая, по сути, леса государства».

По словам премьера, она поставила перед правительственными чиновниками задачу профинансировать процедуру увеличения земельных площадей под лесами Украины.

«Потому что земля, которая отводится под залесение, ни для чего другого уже не пригодна – это заболоченные леса, леса, которые не подходят для сельскохозяйственного производства, и тому подобное», - отметила премьер-министр. При упомянутом условии уровень залесения Украины «хотя бы немножко приблизился к среднеевропейскому».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в Украине должна успешно действовать в ближайшие годы разработанная и принятая на законодательном уровне упрощенная система передачи земель под леса.

Она напомнила, что в этом году лесоводы страны запланировали провести работы по лесовосстановлению на площади свыше 70 тыс. га.