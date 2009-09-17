ЕК увеличит финпомощь производителям молока

Еврокомиссия планирует увеличить финансовую помощь производителям молока для улучшения ситуации на рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Майкл МАН.

“Некоторые лоббисты в своих пресс-релизах пишут, что Еврокомиссия ничего не делает, но в этом случае это не отвечает действительности”, - сказал он.

По словам М.МАНА, Еврокомиссия, в частности, одобрила проект краткосрочных и долгосрочных мероприятий, которые должны способствовать улучшению ситуации на рынке молока и молокопродуктов.

Среди краткосрочных мероприятий, в частности, - внесение изменений в правила предоставления государственной помощи, которая даст возможность странам-членам оказывать фермерам дополнительную помощь в размере 15 тыс. евро. Кроме того, Комиссия предлагает предоставить ей возможности быстро действовать в случаях кризиса на рынке молока и молокопродуктов, изменив правила организации единого общего рынка. Кроме того, комиссия предлагает изменить схему покупки квот на производство молока.

Среди долгосрочных мероприятий – создание механизма прямых контрактных отношений между производителями и переработчиками молока, подготовка доклада о деятельности рынка молока и молокопродуктов, который, в частности, изучит ценообразование на рынке, а также предложит методы обмена лучшим опытом.

В целом, по словам М.МАНА, Еврокомиссия планирует израсходовать в этом году дополнительно 600 млн. евро на поддержку производителей молока.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что, по последним данным, ценовая ситуация на рынке начала улучшаться.

Как сообщал УНИАН, 19 июня этого года лидеры ЕС на заседании Европейского Совета попросили Еврокомиссию проанализировать ситуацию на рынке молока в связи с массовыми акциями протеста фермеров в Брюсселе, которые требовали уменьшение квот на производство молока на 2009-2010 маркетинговый год на 5%.

На 2007-2008 маркетинговый год объем квот составлял 139,6 млн. тонн на поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия и 3,4 млн. тонн - на прямую продажу потребителям. 18 марта 2008 года Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС квалифицированным большинством одобрил повышение квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года.

Осенью 2008 года были одобрены изменения к сельскохозяйственной политике ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.

По данным Еврокомиссии, с 2007 года до середины июля цены на 1 литр молока уменьшились в ЕС с 0,30-0,40 евро до 0,21-0,24 евро.

Еврокомиссия отказывается увеличивать квоты на производство молока, предлагая другие пути улучшения ситуации на рынке.